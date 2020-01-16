الحريري: غياب الإصلاحات أوصل لبنان إلى هذه الأوضاع

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، سعد الحريري، مساء الخميس، أن عدم إجراء الدولة للإصلاحات أوصلنا إلى الأوضاع الحالية.



جاء ذلك في في تصريح صحفي عقب الاجتماع المالي ببيروت، مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوضح الحريري: "علينا أن نكون صادقين مع الناس، وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات وفي (مؤتمر باريس 2) حصلنا على 10 مليار، علما أن ذلك كان كفيلا بإنقاذ الوضع والمصارف والمصرف المركزي ليسوا كل المشكلة".

وأوضح: "نعم، المصرف المركزي والمصارف تتحمل جزءًا من المشكلة لكنها ليست المشكلة كلها".

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وعقد "مؤتمر باريس 2"، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، بحضور الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ورئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري (اغتيل في 14 شباط 2005)، بالاضافة إلى المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية.‎

وأشار الحريري إلى أن النقاش خلال الاجتماع "تركز على الوضع المالي والبنوك".

وبالتزامن مع الاجتماع، انطلقت مسيرة من أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا (غرب بيروت)، باتجاه وزارة الداخلية في منطقة الصنايع، رفضاً للإجراءات التي تتخذها عناصر القوى الأمنية ضد المتظاهرين، وفق مراسل الخليج 365.

وصباح الخميس، شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاثة أشهر، رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.



ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من الشهر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.