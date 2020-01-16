مداهمة مكتب الخليج 365.. إدانات ودعوات للإفراج عن الموقوفين

إسطنبول/ الخليج 365

لليوم الثاني على التوالي، توالت ردود الأفعال التركية والدولية، الخميس، تنديدا بمداهمة السلطات المصرية لمكتب وكالة "الخليج 365" في القاهرة، وتوقيف موظفين فيه، وسط دعوات للإفراج عنهم.

** تركيا

رئيس مجلس إدارة الخليج 365، مديرها العام شنول قازانجي، أعرب على ثقته بأن قضية مداهمة الشرطة لمكتب الوكالة في العاصمة المصرية، "ستحل في أقصر وقت".

ومن جهته، أدان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، وأعرب عن تمنياته بالسلامة لصحفيي وعاملي الوكالة.

بدوره، اعتبر أوزغور أوزال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أن سلوك الحكومة المصرية تجاه تركيا غير مقبول، وأنها لا تتصرف وفق القانون، مؤكدًا حق تركيا في الحصول على معلومات صحيحة وشفافة.

** أوروبا

المفوضية الأوروبية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، قالت على لسان المتحدث باسمها بيتر ستانو، إنها تتابع تطورات اعتقال موظفي الخليج 365 في مصر، مؤكدةً على "ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق".

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365 وتوقيف موظفيها، مشيرةً أن برلين عبّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

وفي العاصمة الفرنسية باريس التي تتخذها "مراسلون بلا حدود" مقرا لها، اعتبرت المنظمة أنّ استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحا في الخلافات الدبلوماسية، واحتجازهم كرهائن عبر اعتقالها 4 من موظفي الخليج 365 "أمر لا يمكن قبوله".

** اتحادات ووكالات أنباء ومؤسسات

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط، السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الخليج 365 الموقوفين.



فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية "بشدّة"، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الخليج 365 وعامليها.

كما أدانت كل من مؤسسة " Media Review Network"، المدافعة عن حقوق الصحفيين في جنوب إفريقيا، ونقابة الصحفيين الصوماليين، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365.

وأكد إقبال جاسات المدير العام للشبكة في بيان، على ضرورة الإفراج عن الموظفين الموقوفين، مضيفا "يتعين على الاتحاد الإفريقي التدخل لإطلاق سراح الموقوفين".

بدوره، ندد الأمين العام لاتحاد الصحفيين الصوماليين، عبد الله أحمد مؤمن، باقتحام الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، مشيراً أن ذلك يعتبر انتهاك لحرية الصحافة، وأعرب عن وقوفهم إلى جانب الخليج 365 وموظفيها.

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وأيضًا، الاتحاد الدولي للصحفيين، طالب الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الخليج 365 المعتقلين.

فيما قال اتحاد الصحافيين السودانيين، على لسان مساعد رئيسه عبد الماجد عبد الحميد: "ندين ونستنكر هذه الخطوة، باعتبارها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، وإساءة بالغة لمسيرة طويلة للصحافة المصرية"، داعيا إلى ضرورة إطلاق الموقوفين.

وكذلك، أدان رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين في إندونيسيا عبد المنان، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، ودعا مصر إلى احترام حرية الإعلام وحقوق العاملين في هذا القطاع.

بينما نددت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية، في بيان صادر عن مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة (مقرها ستوكهولم) معاذ حامد، باقتحام الأمن المصري لمكتب الخليج 365، واعتقال عدد من موظفيها.

ومن إسلام آباد، أدانت منظمات صحفية باكستانية، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، واعتقالها 4 موظفين.

واعتبر رئيس "جمعية الصحفيين في إسلام أباد وراولبندي، شكيل قرار، في بيان، ذلك "تطورا مثيرا للقلق"، داعيًا إلى الإفراج عن موظفي الوكالة.

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين الفيدرالي الباكستاني، نواز رضا، وأمينه العام سهيل أفضل خان، في بيان مشترك، أن مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365، "تدخل في حرية الصحافة".

** إعلام البلقان

تناولت وسائل الإعلام في منطقة البلقان بشكل واسع الحادثة، حيث خصصت وكالة التلغراف الألبانية، مساحة كبيرة للمداهمة وانتقادات المؤسسات الدولية للسلطات المصرية، وخاصة اتحاد وكالات البلقان- جنوب شرقي أوروبا، واتحاد وكالات الأنباء الأوروبية.

بدوره، تناول الموقع الإلكتروني لتلفزيون "شينجا" الذي يبث باللغة الألبانية من شمال مقدونيا، المداهمة عبر الصفحة الرئيسية، مع تسليط الضوء للتطورات.

من جهتها، نشرت قناة "توب تشانل" الرائدة في ألبانيا، محصلة لأخبار الخليج 365، لتطلع قراءها على تفاصيل المداهمة.

صحيفة "بليتش" في كوسوفو، سلطت الضوء في موقعها الإلكتروني على المداهمة التي نفذتها الشرطة المصرية على مكتب الخليج 365 في القاهرة.

كما نشرت صحيفة "نوفا مقدونيا" الشهيرة، تقريرًا حول المداهمة تحت عنوان "توقيف 4 من مراسلي الخليج 365 في القاهرة".

أمّا وكالة أنباء "مكفاكس"، فأشارت إلى أن "الشرطة المصرية اقتحمت مكتب الخليج 365 في القاهرة وأوقفت 4 أشخاص".

وفي البوسنة والهرسك، سلّطت صحيفة "أوسلوبودينيي" البارزة الضوء على توقيف صحفيي الخليج 365 في المكتب وردود الفعل الصادرة عن تركيا.

وشغلت المداهمة أيضا مساحة واسعة في الصحف البوسنية، ونقلتها كذلك وكالة الأنباء الصربية الرسمية "تانيوغ".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.