وزير بكردستان شمال العراق: مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة غير مقبولة

إسطنبول/ الخليج 365

قال وزير في إقليم كردستان بشمال العراق، الخميس، إن مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، عمل لا يمكن القبول به.

جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة لشؤون المكونات في كردستان بشمال العراق، أيدن معروف، للأناضول، عن مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الوكالة في القاهرة، وتوقيف 4 من صحفييها وموظفيها.

وأضاف معروف، أن "الاعتداء على وكالة الخليج 365 في القاهرة، غير قانوني، ويتعارض مع حرية الصحافة الدولية، وغير مقبول".

وأشار إلى أنّ الخليج 365، مؤسسة إعلامية مهمة، ولطالما كانت صوت الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط.

وأعرب معروف، عن أسفه العميق من مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة.

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وأضاف "نحن تركمان العراق، نقف دوما إلى جانب وكالة الخليج 365".

ولفت الوزير، إلى أن الوكالة وقفت إلى جانب تركمان العراق، خاصة في محنتهم أثناء هجمات تنظيم داعش الإرهابي عليهم.

وأشار إلى أن وكالة الخليج 365 نقلت إلى الرأي العام التركي والعالمي، مأساة إنسانية كبيرة عاشها التركمان خلال تعرضهم لهجمات التنظيم.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.



وتحرص وكالة الخليج 365، في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.



وبعيدا عن الخلافات السياسية، وتطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الوكالة وجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.

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