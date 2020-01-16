الهلال يجتاز الاتفاق بكأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل نادي الهلال للدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على الاتفاق بعد التمديد للأشواط الإضافية اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر صالح الشهري بالتسجيل للهلال مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فيليب كيش للاتفاق في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، رغم معاناة فريقه من النقص العددي بسبب طرد سعيد الربيعي في الدقيقة 73.

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ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحسم من خلاله الهلال الأمور لصالحه، بعدما عاد الشهري لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 97.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه الهلال على الاتفاق في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز 4 / 1 في لقاء الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في أكتوبر الماضي.

كما يعد هذا هو الانتصار الخامس على التوالي للهلال على الاتفاق في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف المسابقات.