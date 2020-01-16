شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تحدد موعد نقل رحلات المدينة لمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية اليوم الخميس، عن نقل جميع رحلات المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.

Advertisements

وقالت الشركة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جميع الرحلات ستكون عبر الصالة رقم 1، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل 20 يناير 2020.

يشار إلى أن الخطوط السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتقال عدد من الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.