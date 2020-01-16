دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع B&O تعلن عن تحديث جديد لسماعة Beoplay E8 اللاسلكية بعمر أطول للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة B&O عن التحديث الجديد لسماعة الشركة اللاسلكية Beoplay E8، الذي تدعم من خلاله المستخدم بعمر أطول للبطارية، والتي تنطلق بسعر 390 دولار.

كشفت شركة B&O عن الجيل الثالث من سماعة Beoplay E8 اللاسلكية، حيث قدم الإصدار الأول خلال 2017، ومن ثم جاء التحديث الأول لهذا الإصدار مع حافظة بميزة الشحن اللاسلكي خلال 2019، بينما يأتي الجيل الثالث بترقية لقدرة البطارية.

ويدعم الجيل الثالث من سماعة Beoplay E8 اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 35 ساعة، وهي ترقية واضحة في عمر البطارية عن الجيل السابق الذي تميز بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة فقط.

ومن المتوقع أيضاً أن يتميز الجيل الثالث من سماعة Beoplay E8 اللاسلكية بتقنية الشحن السريع، حيث تدعم الشحن الكامل خلال ساعتين فقط.

Advertisements

كما يتميز تحديث Beoplay E8 بوزن أخف بنسبة 17% عن الإصدار السابق، حيث يصل وزن كل جهة من السماعة إلى 5.8 جرام، أيضاً تدعم B&O هذا الإصدار بحجم أصغر، كما إستخدمت B&O نماذج ثلاثية الأبعاد في تصميم السماعة لإنتاج تصميم يتوافق مع الكثير من أشكال الأذن، كما تقدم تجربة مريحة في إرتداء السماعة لفترات طويلة.

تحديث Beoplay E8 يأتي أيضاً بترقية في عدد الميكروفونات، حيث يضم الإصدار الجديد عدد 4 ميكروفونات كبديل لاثنان فقط في الإصدار السابق، وذلك بهدف تعزيز نقاء ووضوح المكالمات الصوتية، مع خفض الضوضاء المحيطة ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية بحافظة شحن بتصميم جلدي.

المصدر

هذا الموضوع B&O تعلن عن تحديث جديد لسماعة Beoplay E8 اللاسلكية بعمر أطول للبطارية ظهر على التقنية بلا حدود.