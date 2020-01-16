شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى لنائب لبنانى: أحسن شيء تسكت ولا كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال على جميل السيد عضو النواب اللبنانى، مدافعا على حاكم البنك المركزى اللبنانى رياض سلامة، والذى صرح من قبل بأنه يتعرض لحملات تستهدف تحميله أسباب التدهور المالى والاقتصادي الذى تشهده لبنان حاليا، قائلاً:"إلى جميل السيد النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب، أحسن شيء تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه ولا كلمة".





وغرد النائب اللبنانى جميل السيد، قائلاُ:"الحريري، رياض سلامة لا يُمَسّ!! لما بيعطي لبَنْكك البحر المتوسط٤٠٠ مليون$ من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، ولمّا بيغطّي بنك عودة ليعطي ديْن لعلاء الخواجة ٣٥٠ مليون$ ليشتري أسهمك يلّلي سعرها بالأرض، طبيعي إنّو تحموه وتحموا غيره من الفاسدين، لكن، الناس ليسوا مغفّلين، والحساب آتٍ".





يذكر أن سعد الحريرى، رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان دافع عن حاكم البنك المركزى رياض سلامه من قبل ، مشيرا إلى أن الأخير يتعرض لحملات تستهدف تحميله أسباب التدهور المالى والاقتصادي الذى تشهده البلاد حاليا، فى حين أن حل أزمة عجز الكهرباء وحدها على مدى السنوات الماضية كان يمكن أن يوفر على البلاد قرابة 50 مليار دولار.

وتساءل الحريرى فى تصريحات صحفية له أمس الأربعاء: "من استدان الأموال وصرفها؟ حاكم مصرف لبنان المركزى أو الدولة اللبنانية؟ من تقاعس عن حل مشكلة الكهرباء؟ حاكم مصرف لبنان أو الدولة اللبنانية؟".

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وقال: "هناك أشخاص لا يفهمون بالاقتصاد ولا بالأرقام، ويتبرعون بمعلومات اقتصادية ليس لها أساس أو أى ركائز. الموضوع سهل للغاية، لو كان هناك اليوم فى لبنان كهرباء بشكل يومي، لكن بإمكان لبنان اليوم أن يكسب أموالا من الكهرباء".

وعقّب الحريرى على أنباء متداولة حول نية الحكومة الجديدة فور تشكيلها إقالة حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه من منصبه، قائلا: "ليشكلوا الحكومة أولا، وفى الأساس الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع أن يقيله، ولتتحمل أى حكومة مسئولياتها. أنا لن أستبق الأمور، وكأى فريق سياسي، سنعطى الحكومة الجديدة فرصة للعمل ونرى ما الذى ستنتجه، ومن ثم نقرر موقفنا منها".