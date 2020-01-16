شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نتشاور مع الجانب العراقى حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان، إن واشنطن لا تزال تجرى مشاوراتها مع الجانب العراقى حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية فى البلاد.

وأكد هوفمان - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس - أن الجيش الأمريكى لا يخطط لمغادرة العراق فى الوقت الراهن، مضيفا فى الوقت ذاته أنه لا توجد أى خطط بهذا الخصوص .

وأوضح أنه "بسبب التأثير الإيرانى تم وقف العمليات فى العراق"، مبينا فى الوقت ذاته أن العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا لم تتوقف.