شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نتشاور مع الجانب العراقى حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان، إن واشنطن لا تزال تجرى مشاوراتها مع الجانب العراقى حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية فى البلاد.
وأكد هوفمان - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس - أن الجيش الأمريكى لا يخطط لمغادرة العراق فى الوقت الراهن، مضيفا فى الوقت ذاته أنه لا توجد أى خطط بهذا الخصوص .
وأوضح أنه "بسبب التأثير الإيرانى تم وقف العمليات فى العراق"، مبينا فى الوقت ذاته أن العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا لم تتوقف.
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