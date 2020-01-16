ملتقى "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" يناقش دور الرقمنة فى تمكين المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الملتقى السنوي الخامس لمنصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الجديد، واستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بحجم مشاركة النساء ضمن هذه القطاعات، وذلك من خلال عقد جلسة حوارية وحلقة نقاش تفاعلية شارك فيهما مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد أرمين سركيسيان، أرمينيا، فى الملتقى الخامس الذى عقد خلال ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، أن المرأة تمثل بطبيعتها روح الاستدامة من خلال دورها في بناء الأسرة وصون اللغة والثقافة، ويمكن تسخير هذا الدور المتأصل في بناء علاقات أسرية مستدامة، و المضي قدماً في مجال التقدم التكنولوجي.

وقد شهد الملتقى عقد جلسة حوارية تولى إدارتها الدكتور مارك اسبوسيتو، عضو هيئة التدريس في قسم متابعة التحصيل العلمي ضمن جامعة هارفرد والشريك المؤسس في "نكسوس فرونتير" وضمت الجلسة كل من مسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، والدكتورة جان دارك موجوماريا، وزيرة البيئة في رواندا، و جوري سينج، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"آيرينا".

وقالت سارة بنت يوسف الأميري: "نحن بحاجة إلى إحداث تغيير في الأسس وتقديم نماذج مناسبة ونشر رسائل صحيحة مستمدة من حياتنا اليومية عبر وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي لبناء جيل جديد لا يحمل ثقافة التحيز، ما من شأنه تحقيق تحوّل جذري في قضية المساواة بين الجنسين".

من جهتها أكدت الدكتورة جان دارك موجوماريا، أنه يتعين علينا إشراك الرجال والنساء والشباب والشابات في عملية التطور التقني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن تثقيف المرأة يعد طريقاً نحو تثقيف الأمة بأسرها.

وقالت جوري سينج: "عند مناقشة الاستدامة، فلا بد من إحداث تغيير جذري في طبيعة التعاطي مع هذه المسألة، ونحن ( في الهند) نشهد بروز قيادات نسائية مهمة يقمن بأدوار فاعلة".

وسلطت ليندا فيتز ألان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي الضوء على دور سوق أبوظبي العالمي ضمن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يهدف إلى توفير البيئة التي تمكن من إدماج المرأة ومنحها مناصب عليا في الدولة، مشددة على حرص سوق أبوظبي العالمي على تطبيق المبادئ التي ينص عليها القانون الإماراتي بخصوص المساواة بين الجنسين، والذي يضمن أن تتمتع النساء في دولة الإمارات الحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها الرجال.

وقالت فيتز آلان: "انطلاقاً من دوره المحوري كوجهة جاذبة للتجارة الدولية ضمن أبوظبي، يلتزم سوق أبوظبي العالمي باستقطاب المؤسسات التي تتشارك معه التطلعات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. هناك الكثير من العقبات، لكن علينا أن ندعم الأقوال بالأفعال. وما زالت هذه المساعي في بدايتها، لكن الزخم يزداد وهو ما ويدعو للتفاؤل".

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وشارك فى الملتقى مجموعة من الشخصيات وقادة الأعمال الدوليين وصناع السياسات المحليين والدوليين، من بينهم أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية"، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومريم بنت سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية، وفرانسيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، و الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، و رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، و الدكتورة مريم مطر رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وإسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لـشركة ستراتا للتصنيع، و الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، وعبد العزيز الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع مدار، والمهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة.

وقد أعلنت كل من منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" وسوق أبوظبي العالمي، توقيع اتفاقية للتعاون على مدار العام في استضافة عدد من الفعاليات التي تقام تحت مظلة المنصة وبرنامجها "الرائدات".

وأوضحت الدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة "مصدر"، ومديرة منصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"،أن الرقمنة تلعب الدور المحوري في تمكين المرأة، حيث توفر مزايا من شأنها المساهمة في تحقيق التكافؤ بين الجنسين، ما يدعم بناء مجتمعات مستدامة ويصب في صالح تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة فواز، بأن الوقت قد حان من أجل العمل معاً وتوفير فرص متكافئة للجنسين للاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الرقمي الجديد.

وتم مناقشة قضايا متنوعة منها ، استكشاف دور المرأة في قطاع التكنولوجيا، وتأثير الذكاء الاصطناعي في توفير فرص وظيفية للمرأة، والعوائق التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وضرورة إعطاء الشابات فرصاً متساوية من الأساس.

جانب من الفعاليات



أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا،