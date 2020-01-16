شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: رؤوس الحكم بإيران لا تقول إلا الكذب ورمى الأخطاء على الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن النظام الإيرانى معتاد على تصدير الأكاذيب للعالم، وذلك فى تعقيبه على طلب وزير الخارجية الكندى من إيران الشفافية بخصوص التحقيق حول سقوط الطائرة الأكرانية، وقال الجارالله، موجهًا حديثه للوزير الكندى، "معالى الوزير إيران رؤوس الحكم فيها متعددة ولن تسمع منهم إلا الكذب ورمى الأخطاء على الآخرين سيتهمون أمريكا وربما أديس أبابا وربما يتهمون كندا، هم هكذا لا يعرفون التصرف ولا التعامل مع العالم".

وأضاف الجار الله، "التهديد الإيرانى للعالم من أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم هذا التهديد لن يجدى ولن يسمعه العالم وعلى إيران أن تسمع من العالم حتى لا ينالها ما نال الإرهابى قاسم سليمانى، تخصيب اليوارنيوم لن يجدى مع التهديد الدولى لإيران من أنها لن يسمح لها بامتلاك قنبلة ذرية، وإيران تدرك ما يقال".



تغريده أحمد الجار الله

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وتابع "ما تسرب من زياره أمير قطر لإيران.. إنه ذهب ناصح وليس متضامنًا.. قال لهم قاعدة العديد شأن سيادى داخلى وله اتفاقاته مع دوله عظمى وخير العمل أن يدرك قادة الدول أبعاد قدراتهم حتى لا يواجهوا المجهول.. ثقافه العرب تقول العقل زينة".

وفيما يتعلق بملف آخر، قال الكاتب الكويتى، "حكومة لبنان التى قد تعلن غدًا لن تقبل لدى الشارع اللبنانى الذى مل تحايل الزعامات اللبنانية التى نهبت مصالحه وثرواته.. حكومة لبنان المقترحة هى مجموعة مستشارين لوزراء غابوا عن المناصب الوزارية ونصبوا مندوبين عنهم وستدار الحكومة بالريموت كنترول خارج البلاط الوزارى من هنا لن تمر".