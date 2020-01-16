قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحى السكرى بحلب السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى قيادة شرطة حلب السورية، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنه مسلحون على حى السكرى فى مدينة حلب.
ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية للمصدر القوال إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالى الغربى لمدينة حلب أطلقت بعد ظهر اليوم 3 قذائف صاروخية على حى السكرى بالمدينة فى وقت الذروة والكثافة بالسيارات والمارة؛ ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.
من جانبه، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن الاعتداء أودى بحياة 6 أشخاص فى حصيلة أولية، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريح بعضهم فى حالات خطرة.
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