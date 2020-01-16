ماكرون: إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول لدعم عمليات فرنسا بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه سيتم إرسال حاملة الطائرات (شارل ديجول) خلال شهر يناير الجارى وحتى شهر إبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسى فى الشرق الأوسط. ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، مساء اليوم الخميس، فى نبأ عاجل لها دون مزيد من التفاصيل.

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