شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر.. مواطن مسنٍ يتلو القرآن ويرفع الآذان في الغيبوبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمواطن مسن، يتلو القرآن ويرفع الآذان وهو في غيبوبة، وأشار مغردون إلى أنه توفى بعد ذلك.
وأظهر الفيديو “العم محسن” الذي يزيد عمره على مائة عام، وهو يقرأ سورة الفاتحة وينادي بأذان الفجر “الصلاة خير من النوم”، أثناء تواجده على أحد أسرة المستشفى قبل مفارقته الحياة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع، حيث علق أحدهم قائلا إن المواطن المسن كان يعمل مؤذناً في أحد المساجد لقرابة 40 عاماً.
ودعا آخرون للعم محسن بالقبول وأن ينفعه الله بما يحفظ من القرآن، حيث تم تداول المقطع على نطاق واسع.
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