شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يوضح موعد انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأمن العام أن المهلة الممنوحة لترخيص الأسلحة والذخائر، تنتهي بتاريخ 17 /10 /1441هـ، حيث دعا المواطنين للاستفادة من هذه المهلة.

Advertisements

وشدد الأمن العام على ضرورة الترخيص، تجنباً لتطبيق العقوبات التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.