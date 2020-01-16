دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تنهي دعم تطبيقات Chrome على المتصفح خلال هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت عملاق البحث عن خططها لإيقاف دعم تطبيقات Chrome على المتصفح خلال هذا العام، كما تخطط جوجل للتوقف عن دعم تطبيقات جوجل على منصة Chrome OS خلال عام 2022.

أشتهرت شركة جوجل بإنهاء بعض من خدمات الشركة خلال السنوات الماضية، حيث يعد تطبيق جوجل بلس إحدى الخدمات التي تم إيقافها عن العمل خلال الفترة الماضية، ومن جديد تتخذ جوجل قرار بإيقاف عمل تطبيقات كروم على المتصفح خلال 2020.

ومن المقرر أن يتوقف دعم جوجل لتطبيقات كروم على المتصفح في شهر يونيو من عام 2020، وهي تطبيقات تجمع بين تجربة تطبيقات المتصفح وأيضاً تطبيقات الأجهزة المحمولة، كما تعتمد هذه التقنيات على كلاً من HTML و CSS و Javascript لبناء نظام يقدم تجربة متكاملة للمستخدم.

ولقد طورت تطبيقات كروم لدعم مستخدمي منصة Chrome OS بتجربة أفضل مع تطبيقات مخصصة للنظام، إلا أن تطور تطبيقات المتصفح بشكل سريع مؤخراً بشكل خاص التطبيقات التي عرفت ب“Progressive Web Apps”، أدى إلى تراجع أهمية تطبيقات كروم المخصصة في الفترة الأخيرة.

Advertisements

ونتيجة لهذا التراجع إتجهت شركة جوجل إلى إنهاء عمل تطبيقات كروم بشكل تدريجي، لدعم تعزيز تطبيقات المتصفح الخاصة بالشركة.

أيضاً من المقرر أن تتوقف جوجل عن ضم أي تطبيقات جديدة في متجر تطبيقات كروم بدءاً من مارس المقبل، كما يتم إنهاء دعم تطبيقات كروم خلال شهر يونيو على كلاً من منصة ويندوز، وماك، وأيضاً Linux، بينما يستمر دعم مستخدمي Chrome Enterprise وChrome Education حتى شهر ديسمبر من عام 2020، بينما تستمر الشركة في إنهاء دعم التطبيقات في يونيو 2021، ومن ثم سينتهي دعم تطبيقات كروم على أجهزة Chrome OS في يونيو 2022.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تنهي دعم تطبيقات Chrome على المتصفح خلال هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.