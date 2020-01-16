شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية العراقية تدمر معسكرا إرهابيا فى سلسلة جبال حمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت طائرات القوات الجوية العراقية، "اف 16 " ضربات جوية فى وادى الشاى ضمن سلسلة جبال حمرين. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس أن الضربة الجوية أسفرت عن تدمير معسكر للإرهابيين داخل الوادي، وقتل جميع العناصر الإرهابية التى كانت بداخله".

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