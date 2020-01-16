شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: الحكومة الجديدة ستتعامل مع موضوع السندات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة تلفزيونية لبنانية، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، قوله اليوم الخميس إن حكومة جديدة يجرى تشكيلها هى التى ستتعامل مع موضوع السندات الدولية. ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق فى 2020 بما فى ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى مارس.

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