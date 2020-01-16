شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أطفال جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون فى محافظة تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 6 أطفال بجروح متفاوتة، بينهم اثنان إصابات خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة الصُفي غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الأطفال أصيبوا إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة، مضيفًا أن الأطفال كانوا يلعبون، أمام أحد المنازل عند انفجار اللغم بهم، وتم إسعافهم إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وتواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

وكان المرصد اليمني للألغام، كشف عن مقتل 484 مدنيًا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد) منذ عام 2015، مؤكدًا أن محافظة "تعز" أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.

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رصدت وزارة حقوق لإنسان اليمنية انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمنى منذ بدية الانقلاب فى سبتمبر 2014 وحتى الآن، والذى يوضح بشاعة ما ارتكبته من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فهناك 30 ألف طفل مجند بجبهات حرب الحوثيين و50ألف جريمة قتل وإصابة بحق مدنيين منها 16387جريمة قتل، منها 1232 بحق نساء و3498 بحق أطفال، و34519 حالة إصابة بينهم 5784 أطفال و4979 نساء.

وبالنسبة لضحايا الألغام فبلغ عددهم 3312قتل وإصابة كان نصيب النساء منها 159 حالة قتل و357إصابة، أما الأطفال فكان لهم نصيب كبير من مآسى الألغام فبلغ عدد الضحايا 398 أما المصابين 437طفلا، 270 حالة اعتقال قسرى بحق النساء.

وبالنسبة لجرائم الاعتداء على قوافل الإغاثات فقد لغت 1200حالة اعتداء على شاحنات إغاثة، كما دمر الحوثيون 4250 مدرسة ومنشأة صحية.