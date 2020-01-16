مؤسسات إعلامية إفريقية تدين مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة

أبوجا/ غوكهان قاواك/ الخليج 365

أدانت كل من مؤسسة " Media Review Network"، المدافعة عن حقوق الصحفيين في جنوب إفريقيا، ونقابة الصحفيين الصوماليين، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة.

وقال إقبال جاسات المدير العام للشبكة في بيان، "ندين قيام قوات الأمن المصرية بمداهمة مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفيها".

وأضاف أن توقيف الموظفين واقتيادهم لمكان مجهول ليس له "أي أساس قانوني"، وهذا الوضع هو "هجوم من النظام المصري على حرية الصحافة".

وأكد جاسات على ضرورة الإفراج عن الموظفين الموقوفين، مضيفا "يتعين على الاتحاد الإفريقي التدخل لإطلاق سراح الموقوفين".

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بدوره، ندد الأمين العام لاتحاد الصحفيين الصوماليين، عبد الله أحمد مؤمن، باقتحام الشرطة المصرية لمكتب الخليج 365 في القاهرة، مشيراً أن ذلك يعتبر "انتهاكا لحرية الصحافة".

وأعرب عن وقوفهم إلى جانب وكالة الخليج 365 وموظفيها.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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