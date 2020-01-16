قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تخرق وقف إطلاق النار

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن مليشيات خليفة حفتر، اخترقت الخميس، وقف إطلاق النار مجدداً، بعد قصفها مجمع البريقة النفطي، الواقع بطريق المطار، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن القصف تم بقذائف هاون، وتسبب في أضرار مادية في المجمع النفطي.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365، أن مليشيات حفتر، أطلقت النار على تمركزات قوات الوفاق بمحور الرواجح، بمنطقة القره بولّي (50 كلم شرق طرابلس).

وتقع القره بولي، على الطريق الساحلي بين طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، والذي يستخده المسافرون القادمون من وإلى مطار مصراتة خاصة في ظل الغلق المتكرر لمطار معيتيقة بطرابلس بسبب تعرضه للقصف عدة مرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.