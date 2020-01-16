اتحاد الصحافيين السودانيين يدين اقتحام مكتب الخليج 365 بالقاهرة

الخرطوم/ الخليج 365

أدان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين (المحلول)، الخميس، اقتحام قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وتوقيف موظفيه، واعتبره "انتهاك صارخ لحرية الصحافة".

وقال مساعد رئيس الاتحاد عبد الماجد عبد الحميد، للأناضول، "ندين ونستنكر هذه الخطوة، باعتبارها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، وإساءة بالغة لمسيرة طويلة للصحافة المصرية".

وأضاف عبد الحميد، "الصحافة المصرية لديها تأثير بالغ في العالمين العربي والإسلامي، وقدمَّت صحافيين مهنيين مشهود لهم بالكفاءة بسبب الحريات في بلادهم طيلة السنوات الماضية".

وشدد على ضرورة إطلاق سراح طاقم مكتب الخليج 365 في القاهرة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة صحافة مهنية حرة ونزيهة، وعكس الجانب الآخر من الحقيقية، بعيدا عن المضايقات الأمنية.

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من جهتها، اعتبرت رئيسة تحرير موقع "باج نيوز"، لينا يعقوب، اقتحام مكتب الخليج 365 في القاهرة، سلوك همجي يتنافى مع الحرية والديمقراطية.

ودعت يعقوب، في حديث للأناضول، السلطات الأمنية المصرية لاتباع الإجراءات القانونية لمحاسبة الصحافة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، بدلا من ممارسة الأساليب الأمنية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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