المدير العام للأناضول: الصحافة الحرة تعرضت لهجوم عنيف

أنقرة/ الخليج 365 رئيس مجلس إدارة الخليج 365 مديرها العام شنول قازانجي، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة بالقاهرة:

- أود القول إنني متأمل من إطلاق سراح زملائنا في وقت قصير جدا

- طبيعة العلاقات التركية المصرية الراهنة تنعكس على موقف القاهرة تجاه الوكالة

- الوكالة لديها تجربة العمل في بلدان تشهد علاقاتها اضطرابات مع تركيا وفي الدول التي تشهد الحروب

- وزارة الداخلية والجهات الرسمية المصرية لم ترد على استفسارات الوكالة حول توقيف موظفيها

- الداخلية والجهات الرسمية المصرية أوحت بأن الشرطة داهمت "خلية إرهابية" بحسب زعمها في محضر اقتحام مكتب الخليج 365



قال رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، مديرها العام، شنول قازانجي، الخميس، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، إن "ما يجب التأكيد عليه هنا أن النشاط الصحفي والصحافة الحرة تعرضتا لهجوم عنيف".

جاء ذلك لدى مشاركة قازانجي، في برنامج على قناة "تي آر تي" التركية الإخبارية، تحدث فيه عن مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، وتوقيفها 4 من موظفي الوكالة واقتيادهم لمكان مجهول.

وأعرب قازانجي، عن أمله في إطلاق سراح صحفيي وموظفي الخليج 365 في أقرب وقت، قائلا "أود القول إنني متأمل من إطلاق سراح زملائنا في وقت قصير جدا".

ولفت إلى أن طبيعة العلاقات التركية المصرية الراهنة، تنعكس على الموقف المصري تجاه الوكالة.

وأوضح أن الوكالة واصلت أنشطتها الصحفية في مصر، رغم دخول علاقات الوكالة مع الحكومة المصرية في مرحلة مضطربة عقب الانقلاب العسكري في 2013.

وأشار قازنجي، أن وكالة الخليج 365 وضعت المسؤولين الأتراك في الصورة منذ اللحظة الأولى لتوقيف موظفيها، وأطلعتهم على المعلومات الواردة للوكالة لحظة بلحظة، وفي المقابل بادل المسؤلون الأتراك إطلاع الوكالة على المعلومات المتوفرة لديهم.

ونوّه بأن وكالة الخليج 365 وكالة عريقة وخبيرة، تحتفل العام الحالي بمئوية تأسيسها في 1920 على يد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ولديها أنشطة صحفية في 85 بلدا.

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وبيّن قازانجي، أن الوكالة لديها تجربة العمل في بلدان تشهد علاقاتها اضطرابات مع تركيا، وفي الدول التي تشهد الحروب.

وشدد أن وزارة الداخلية المصرية والجهات الرسمية في مصر لم ترد على استفسارات الوكالة حول توقيف موظفيها.

وأكد أن وزارة الداخلية والجهات الرسمية المصرية عملت على تسريب معلومات مغلوطة للإعلام المصري عن مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، موحية بأن الشرطة داهمت "خلية إرهابية"، بحسب زعمها في محضر مداهمة مكتب الخليج 365.

وأعرب قازانجي، عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والوزراء الآخرين في الحكومة التركية على وقوفهم بجانب وكالة الخليج 365 منذ اللحظة الأولى ومتابعتهم سلامة موظفي الوكالة.

كما شكر قازانجي، الأحزاب السياسية ورؤسائها، وأعضاء البرلمان التركي والصحفيين والمواطنين الأتراك على تضامنهم مع الوكالة.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.



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