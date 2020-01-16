المفوضية الأوروبية: نتابع تطورات اعتقال موظفي الخليج 365 بمصر

بروكسل/ شريفة جتين/ الخليج 365
قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها تتابع تطورات اعتقال موظفي الخليج 365 في مصر، مؤكدةً على "ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفين فيه.
وقال ستانو، إن الاتحاد يولي أهمية لبيئة إعلامية حرة وتعددية.
وأضاف: "نتابع الموضوع، وينبغي تمكين جميع الصحفيين المحترفين حول العالم على مزاولة عملهم دون عوائق".
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
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