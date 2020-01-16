وكالة الأنباء الماليزية تدين مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة

كوالالمبور/ عمر يلديز/ الخليج 365

أدانت وكالة الأنباء الحكومية الماليزية "بيرناما"، الخميس، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة.

وأعربت الرئيسة التنفيذية للوكالة نوريني قاسم، في بيان لها، عن قلقها من الحادث.

وأضافت قاسم، "حَزِّنا للغاية لما حدث للصحفيين، ونأمل في أن يتم إطلاق سراحهم في أقرب وقت".

واعتبرت أن سلوك الشرطة المصرية يعد هجوما على حرية الصحافة، وأنه ينبغي على الصحفيين أداء واجباتهم، من أجل المصلحة العامة، بحرية.

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وطالبت قاسم، الحكومة المصرية الإفراج عن موظفي الخليج 365، متمنية لهم السلامة.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.