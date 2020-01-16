"مراسلون بلا حدود": اعتقال مصر موظفي الخليج 365 غير مقبول

باريس/ الخليج 365

اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، أنّ استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحا في الخلافات الدبلوماسية، واحتجازهم كرهائن عبر اعتقالها 4 من موظفي وكالة الخليج 365 بالعاصمة القاهرة، "أمر لا يمكن قبوله".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفين فيه.

وشددت المنظمة، على وجوب عدم توجيه الحكومات اتهامات باطلة ضد الصحفيين من أجل تقييد التعددية والنقد.

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وقالت: "من غير المقبول أن توقف مصر أربعة من موظفي وكالة الخليج 365، وأن تستخدم الصحفيين كسلاح في الخلاف الدبلوماسي، وتحتجزهم كرهائن".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365 وجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.

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