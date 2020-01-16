حزب تركي معارض: سلوك الحكومة المصرية تجاه بلادنا غير مقبول

أنقرة/ ملتم أوزتورك/ الخليج 365أوزغور أوزال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب "الخليج 365" في القاهرة:

- الحكومة المصرية لا تبعث على الثقة ولا تتصرف وفقاً للقوانين

- من حق تركيا الحصول على معلومات صحيحة وشفافة



اعتبر أوزغور أوزال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الخميس، أن سلوك الحكومة المصرية تجاه تركيا غير مقبول، وأنها لا تتصرف وفق القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في العاصمة القاهرة.

وقال أوزال، إن "الحكومة المصرية لا تبعث على الثقة ولا تتصرف وفقاً للقوانين، وسلوكها تجاه تركيا أمر غير مقبول".

وأضاف أنه من حق تركيا الحصول على معلومات صحيحة وشفافة.

وشدد على أن مزاعم مصر وسلوكها غير القانوني، لا يشرعن تصرفاتها تجاه تركيا.

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ودعا أوزال، إلى ضرورة "الوقوف إلى جانب الصحفيين، ووكالة الخليج 365".

والأربعاء، أدانت أحزاب تركية بينها أحزاب معارضة، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 موظفين به.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

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