ألمانيا: قلقون من مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة وتوقيف موظفيها

برلين/ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، عن قلقها من مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف موظفي الوكالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن حادثة مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة، تعدّ واحدة من سلسلة الاعتداءات ضد ممثلي الإعلام المصري والأجنبي في مصر.

وأضاف البيان "تشعر وزارة الخارجية الألمانية بالقلق إزاء تفتيش مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة وتوقيف موظفيها الأربعة".

وأشار إلى أن ألمانيا عبّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

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ونوّه بأنّ وسائل الإعلام الحرة والتعددية تجعل الحوار الاجتماعي ممكنا وبالتالي تسهم في الاستقرار والتنمية الدائمين.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.



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