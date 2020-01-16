لبنان.. وزير المالية يعلن قرب تشكيل حكومة اختصاصيين

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسن خليل، الخميس، قرب تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خليل، عقب لقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بمقر رئاسة البرلمان بالعاصمة بيروت.

وقال خليل إن "اللقاء كان إيجابيا جدا، وهو استكمال لتواصل مستمر، وقد أمّن مناخات جعلت الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين تمثل أوسع شرائح ممكنة".

وأضاف: "تقدمنا اليوم الى حد كبير جدا، ونحن على عتبة ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​، وهي حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة".

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واعتبر خليل أن "المهم (هو) أن ننتقل الى مرحلة التأليف بأسرع وقت".

وصباح الخميس، شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاث شهور، رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.