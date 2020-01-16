العراق.. مقتل ضابط بالاستخبارات في تفجير سيارة مفخخة بالأنبار

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي مقتل ضابط في الاستخبارات العسكرية الخميس في تفجير سيارة مفخخة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن سيارة مفخخة متروكة إلى جانب الطريق العام النخيب - عرعر في الأنبار، انفجرت بجوار قوة أمنية.

وأضافت أن التفجير أسفر عن مقتل ضابط استخبارات الفوج الثالث باللواء السابع في قوات حرس الحدود، الرائد مازن جبار عايد الزركاني.

وأشارت الخلية إلى أن ضابطا آخر و4 جنود أصيبوا بجروح جراء التفجير.

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في مناطق شمالي وغربي البلاد.

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014. لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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