الاتحاد الأوروبي: الوضع في إدلب مثير للقلق

بروكسل/الخليج 365



قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مثير جداً للقلق، لافتاً إلى استمرار هجمات نظام الأسد وحليفه روسيا على المنطقة.



وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن الاتحاد الأوروبي يركّز على الوضع بإدلب، ويمنحه الأولوية فيما يخص الملف السوري.



وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في إدلب، في إطار اتفاق أستانة.



وأكد "ستانو" على ضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات إلى المدنيين في المنطقة.

Advertisements

ولفت أن مواصلة النظام السوري وروسيا، هجماتهما على إدلب، ستؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح.



وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد"



وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من جمعية "منسقو الاستجابة في الشمال السوري" (محلية) فإن 313 مدنيا قتلوا بينهم 100 طفل وجرح ألف و843 آخرين، فيما نزح 382 ألف و466 مدنيا يشكلون 67 ألف و104 أسرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.