الأمن العام يدعو للاستفادة من مهلة إصدار تصاريح الأسلحة والذخائر

صحيفة الخليج الالكترونية جدد الأمن العام دعوته للمواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لإصدار التراخيص للأسلحة والذخائر، والتي تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي 1441هـ. وقال الأمن العام في تغريدة على تويتر: “أخي المواطن ‏استفد من المهلة الممنوحة لترخيص الأسلحة والذخائر التي تنتهي بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

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