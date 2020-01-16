تشكيل فريق لمعالجة إشكاليات مبتعثي «سفير 2»

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار؛ لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين في برنامج سفير٢.
وأكد ” آل الشيخ ” على التوجه حالًا للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك، بحسب المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري.
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