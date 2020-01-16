وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة المياه الوطنية توفر 9 وظائف هندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمحافظتي جدة والطائف وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس مدني (للرجال – وظيفتان – الطائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية).

2- مهندس مدني (للرجال – العدد 6 وظائف – جدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة مدنية).

3- مهندس نظم (للرجال – وظيفة واحدة – جدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

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4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/16م وينتهي بتاريخ 2020/03/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مهندس مدني (للرجال – وظيفتان – الطائف): هنا

2 مهندس مدني رجال عدد 6 وظائف بجدة : هنا

3 مهندس نطم للرجال وظيفة واحدة بجدة : هنا