غوغل تحذر: اختراق مليارات كلمات مرور المستخدمين

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت غوغل المستخدمين من أن مليارات كلمات المرور، ومئات الآلاف من مجموعات اسم المستخدم وكلمة المرور، تعرضت للاختراق.

ويحث خبراء الإنترنت الآن المستخدمين على استعمال كلمات مرور قوية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت غوغل خدمة إضافية لفحص كلمة المرور، لمتصفح الويب “غوغل كروم”، تعرض تحذيرًا عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام “واحد من أكثر من 4 مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور”، التي اختُرقت.

وأوضحت جينيفر بولمان، من غوغل، بالقول: “منذ إطلاقنا الخدمة، شارك أكثر من 650 ألف شخص في تجربتنا الأولية. وفي الشهر الأول وحده، قمنا بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور، وحددنا أكثر من 316 ألفا غير آمنة”.

ومن الواضح أن هناك مخاطر كبيرة لأي مستخدم تعرّض لاختراق اسم المستخدم وكلمات المرور، من مواقع مختلفة. ومن المهم تغيير تفاصيل تسجيل الدخول على الفور للحفاظ على الأمان.

ولكن حتى كلمات المرور، التي يجري تحميلها عبر الإنترنت دون استخدام أسماء المستخدمين المرتبطة بها، يمكن أن تعرضك للخطر.

وفي حال كنت تستخدم كلمة مرور بسيطة للغاية، فمن المحتمل أن يقوم شخص آخر بذلك أيضا، وربما تم اختراقها.

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ويقوم قراصنة الإنترنت بشراء قوائم ضخمة من كلمات المرور المخترقة، من الكثير من المواقع المختلفة، لذا من الأرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، عن طريق استخدام قائمة طويلة من كلمات المرور “المعروفة” المخترقة، بدلا من محاولة استخدام أحرف أو أرقام عشوائية.

كيفية فحص كلمة المرور الخاصة

يمكن تحميل برنامج فحص كلمة المرور المجاني على “غوغل كروم”، ويتيح لك معرفة ما إذا كانت تفاصيل حسابك قد تعرضت للاختراق في أي هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات.

وبمجرد التثبيت، يعمل البرنامج في خلفية متصفحك ويتحقق من تفاصيل تسجيل الدخول التي استخدمتها.

وإذا تطابقت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بك مع قاعدة بيانات غوغل، التي تضم أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد المخترقة، فسيقوم البرنامج بوضع علامة عليها.

ويأتي في التنبيه الذي يظهر على شاشتك: “اكتشف الفحص أن كلمة المرور الخاصة بـ [موقع الويب] لم تعد آمنة بسبب خرق البيانات. يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن”.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المعلومات مشفرة، وتقول غوغل إنها لا تملك أية طريقة لرؤية بياناتك.

ويمكن تحميل Password Checkup من متجر “كروم” الإلكتروني، عبر هذا الرابط.