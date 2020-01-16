القبض على مفتي “داعش” في الموصل

صحيفة الخليج الالكترونية

قبضت قوات الأمن العراقية، اليوم (الخميس)، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الموصل، المعروف بـ”شفاء النعمة” والمشهور بين أعضاء التنظيم بـ”أبو عبدالباري”.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الإرهابي المقبوض عليه كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من جوامع الموصل، وكان يحرض على الانتماء لـ”داعش” ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

ويعتبر “أبو عبدالباري” من قيادات الصف الأول في “داعش”، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، وفتوى تفجير جامع النبي يونس.