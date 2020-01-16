- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قبضت قوات الأمن العراقية، اليوم (الخميس)، على مفتي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الموصل، المعروف بـ”شفاء النعمة” والمشهور بين أعضاء التنظيم بـ”أبو عبدالباري”.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الإرهابي المقبوض عليه كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من جوامع الموصل، وكان يحرض على الانتماء لـ”داعش” ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.
ويعتبر “أبو عبدالباري” من قيادات الصف الأول في “داعش”، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم، وفتوى تفجير جامع النبي يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مفتي “داعش” في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.