شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من سفارة المملكة بالقاهرة بشأن «رحلات الحج المجانية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة في القاهرة عدم صحة الرسائل المنتشرة في المواقع الإلكترونية الوهمية، التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية.
وقالت السفارة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) إن الرسائل التي يجري تداولها عبر منصات (واتساب – تويتر – فيس بوك) حول رحلات حج وعمرة مجانية، تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين المصريين.
وشددت السفارة أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون لديها.
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