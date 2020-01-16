شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني» يحذر: 3 حالات تعرض هاتفك للتجسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سمير الجنيد من حالات قد يتعرض لها البعض وتتسبب في تجسس الغير على هاتفه وحياته الشخصية.

وقال “الجنيد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: حالات واقعية وجدوا بهواتفهم برامج تجسس منها:

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– شخص اشترى جهاز من محل غير موثوق ووجد لاحقا برنامج تجسس بالخلفية.

– امرأة أخذت هاتفها لمركز صيانة وقام الفني بتركيب برنامج رقابة أبوية للمراقبة دون علمها.

– حصلت على هاتف هدية من مسابقة في تويتر وكان به برنامج تجسس.