شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني» يحذر: 3 حالات تعرض هاتفك للتجسس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سمير الجنيد من حالات قد يتعرض لها البعض وتتسبب في تجسس الغير على هاتفه وحياته الشخصية.
وقال “الجنيد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: حالات واقعية وجدوا بهواتفهم برامج تجسس منها:
– شخص اشترى جهاز من محل غير موثوق ووجد لاحقا برنامج تجسس بالخلفية.
– امرأة أخذت هاتفها لمركز صيانة وقام الفني بتركيب برنامج رقابة أبوية للمراقبة دون علمها.
– حصلت على هاتف هدية من مسابقة في تويتر وكان به برنامج تجسس.
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