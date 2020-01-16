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استقالة جماعية لفريق الدفاع عن غصن

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رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أعلن المحامي الياباني الذي يقود فريق الدفاع عن كارلوس غصن، الخميس، انسحابه من القضية بعد فرار رجل الأعمال من اليابان إلى لبنان.

وأصدر مكتب المحامي جونيشيرو هيروناكا، بيانا مقتضبا ذكر فيه أنه "أودع لدى محكمة طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد كارلوس غصن".

وهيروناكا (74 عاما) معروف بتولي قضايا صعبة وكبيرة وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكليه في بلاد تكسب فيها النيابة العامة جميع القضايا تقريبا.

وأعرب هيروناكا عن "ذهوله" لدى فرار موكله والذي علم به من خلال وسائل الإعلام صباح اليوم الذي فر فيه.

وأعلن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من مكتبه لوكالة فرانس برس.

أما هيروشي كاواتسو، المحامي الثالث في الفريق القانوني الذي جمعه الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فلم يعلق علنا على خططه.

شاهد بالصور: من هو اللبناني كارلوس غصن

في نوفمبر 2018 ألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في طوكيو بعد اتهامه بإخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط

وتأتي الاستقالات بعد هرب غصن من اليابان الشهر الماضي إلى لبنان في عملية أحرجت المسؤولين الأمنيين اليابانيين ومحامي الدفاع عنه.

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وهذا آخر تطور في القضية التي هيمنت على قطاع السيارات منذ نوفمبر 2018 عندما اعتقل غصن في مطار بطوكيو بعد أن اقتحم فريق من المدعين طائرته الخاصة.

وأمضى غصن 130 يوما في الاعتقال ووجهت له اتهامات عدة بمخالفات مالية في اليابان.

وينفي رجل الأعمال جميع التهم ويقول إنه ضحية مؤامرة من نيسان ومسؤولين يابانيين.

ويعتقد أن غصن فر من اليابان بعد ان اختبأ في صندوق كبير لمعدات موسيقية على متن طائرة خاصة بمساعدة عدد من الأشخاص.

وعقد غصن في لبنان مؤتمرا صحافيا ومقابلات مع وسائل الإعلام في مسعى لتبرئة اسمه، وشنّ هجوما لاذعا على النظام القضائي في اليابان، وقال إنه شعر بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في طوكيو.

وتتواصل القضايا القانونية ضد نيسان ومساعد غصن، غريغ كيلي، الذي يواجه بدوره اتهامات بمخالفات مالية.

شاهد أيضًا: زوجة كارلوس غصن سعيدة بهروب زوجها من اليابان

مقدم من رويترز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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