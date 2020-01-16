شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تفاعلت وكالة الأحوال المدنية مع استفسار ورد إليها بخصوص طريقة تعديل المهنة في بطاقة الهوية الوطنية من عامل بالقطاع العام إلى عامل في القطاع الخاص.

جاء ذلك عبر حساب الأحوال للعناية بموقع “تويتر”، إذ ذكرت أنه يتم التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب إخلاء طرف من الجهة السابقة وخطاب تعريف من الجهة الجديدة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، ولا يلزم حجز موعد إلكتروني، مؤكدة أنه يمكن تغيير حالة المؤهل دون الحاجة إلى حجز موعد إلكتروني.

وكان حساب العناية بالعملاء في الأحوال المدنية تلقى سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل أستطيع أن أعدل المؤهل بدون حجز موعد؟، حيث جاء الرد كالتالي: “لا يلزمك حجز موعد، المكاتب تعمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساء، موضحة أنه يمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية”.