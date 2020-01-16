شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر: الجرعة الزائدة من «باراسيتامول» للأطفال تؤدي إلى تليف الكبد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرا من استخدام الجرعة الزائدة من ‏دواء “باراسيتامول” للأطفال أقل من 12 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك ينتج عنه تسمم دوائي قد يؤدي إلى الإصابة بتليف في ‏الكبد.

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وأوضحت الغذاء والداوء أن دواء “باراسيتامول” يستخدم لعلاج حالات ارتفاع درجة الحرارة ‏وتسكين الألم، خاصةً لدى الأطفال‎، مشيرة إلى أن كلاً من: (بانادول، فيفا دول، أدول، ‏تايلينول) تعد من الأسماء التجارية للعلاج بـ”باراسيتامول”.‎ وأكدت أن الدواء آمن وفعال للأطفال إذا استُخدم بالطريقة ‏الصحيحة‎.‎

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