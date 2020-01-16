شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» لجميع المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا برنامج “حساب المواطن” المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن، إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى تتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة”.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن التحديث يتم من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهية صلاحيته، وإرفاق مستند جديد ساري المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.

وأكد القحطاني أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

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وأفاد بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.