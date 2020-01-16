دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسجل 6.9 مليون وحدة من شحنات هواتف 5G في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي عن تحقيق شحنات من هواتف 5G خلال العام الماضي تصل إلى 6.9 مليون وحدة والتي تشمل كلاً من هواتف Mate 30 5G وMate 20 X 5G، و Mate X 5G، وNova 6 5G إلى جانب إصدارات Honor V30 5G أيضاً.

مازالت شركة هواوي تحقق أرقام جيدة من شحنات الهواتف الذكية حتى الآن رغم إستمرار الحظر الأمريكي وغياب خدمات جوجل عن هواتفها الذكية، لتؤكد الشركة على تصريحاتها السابقة في 29 من ديسمبر من 2019 والتي أشارت فيها على خطط الشركة للإستمرار في المنافسة بقوة في سوق الهاتف.

أكدت شركة هواوي في مؤتمرها الأخير على أن الشركة إستطاعت أن تحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، بينما وصلت إيرادات الشركة خلال 5 سنوات الأخيرة إلى 150 مليار دولار.

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ولقد أكدت الشركة في توقعات سابقة على أن إيرادات مبيعات الشركة ستصل إلى أكثر من 123 مليار خلال عام 2019، أي بزيادة سنوية بنسبة 18%، ورغم عدم تحقيق هواوي لهذه التوقعات في بداية العام، إلا أن الشركة مازالت مستقرة بشكل حتى مع شكوك الكثير من محللي السوق.

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هذا الموضوع هواوي تسجل 6.9 مليون وحدة من شحنات هواتف 5G في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.