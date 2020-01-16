دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fitbit تبدأ في دفع ميزة قياس الأكسجين في الدم في أجهزة الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد بعض من مستخدمي Reddit ظهور ميزة تتبع مستوى الأكسجين في الدم في بعض أجهزة Fitbit، حيث تعمل الميزة على تسجيل بيانات الأكسجين في الدم لدعم المستخدمين من مرضى الربو أو من مرضى القلب وأيضاً لرصد حالات توقف التنفس.

قدمت شركة Fitbit ميزة تتبع الأكسجين في الدم في أجهزة الشركة القابلة للإرتداء منذ بضعة سنوات، إلا أن الميزة لم تستخدم بشكل فعلي في الأجهزة حتى الآن، ولقد رصدت الميزة بالفعل مؤخراً نشطة عبر بعض من مستخدمي Versa و Ionic و Charge 3، حيث أكد المستخدمين على تنشيط هذه الميزة في بعض الأحيان على هذه الأجهزة.

لم تؤكد شركة Fitbit بشكل رسمي على الأجهزة المقرر أن تحصل خلال الفترة القادمة على ميزة قياس الأكسجين في الدم، حيث لم تظهر الميزة في فئة محددة من الأجهزة، كما أنها لم تحدد للعضوية المميزة للشركة.

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من جانب أخر أكدت Fitbit على خططها لدفع الميزة لأجهزة الشركة الذكية قريباً، بشكل خاص الأجهزة التي تضم مستشعرات تحت الحمراء لتحديد تباين الأكسجين في الدم، إلا أن الميزة لن تأتي بدقة مثالية، كما أشارت الشركة إلى أن الإهتزازات لن تكون قوية في حالة نوم المستخدم وتمتع المستخدم بصحة جيدة.

يذكر أن دفع Fitbit لميزة تتبع الأكسجين في الدم تأتي في الوقت الأنسب بعد إنطلاق ساعة Withing خلال فعاليات CES والتي إستطاعت أن تحصد المركز الأول كأفضل تقنيات هذا العام، كما تضم ميزة رئيسية في رصد معدل الأكسجين في الدم.

المصدر

هذا الموضوع Fitbit تبدأ في دفع ميزة قياس الأكسجين في الدم في أجهزة الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.