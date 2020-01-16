دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لوسيد موتورز تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى في أبريل

سيارة Lucid Air من إنتاج لوسيد موتورز – Lucid Motors ستظهر للمرة الأولى في أبريل القادم في نيويورك الأمريكية.

أعلنت شركة لوسيد موتورز المتخصصة في تطوير السيارات الكهربائية، أنها ستكشف عن سياراتها الكهربائية الأولى Lucid Air والتي ستمثل النسخة النهائية الموجهة للجمهور، بعد أن كانت تعمل عليها منذ ثلاث سنوات.

كان النموذج الأولى من سيارة Lucid Air قد ظهر في 2016 على أن يتم بدء إنتاجه في 2018، لكن الشركة وقتها عانت من مشاكل مالية سببت تأجيل في العمل، حتى جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليضخ استثمارًا كبيرًا وصل إلى مليار دولار أمريكي في الشركة للمساهمة في اكمال مكان التصنيع في كازا غراندي بولاية أريزونا والبدء في إنتاج السيارة.

وبحسب الشركة، فإنه من المتوقع الانتهاء من عمليات الإنتاج الأولية بداية الربع الرابع من 2020، فيما سيتم البدء بالإنتاج الكامل للسيارة مع نهاية العام.

كانت المملكة العربية السعودية وعبر صندوق الاستثمارات العامة تخطط للاستثمار في شركة تسلا قبل عامين بشرط تحويل الشركة إلى خاصة، لكن معارضة المستثمرين فيها حال دون إتمام الصفقة، ليحول الصندوق أنظاره إلى المنافسة الناشئة لوسيد موتورز لإنقاذها واستثمار مليار دولار أمريكي بشرط إبقاءها كشركة خاصة.

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يُشار أن لوسيد موتورز قد تأسست على يد ثلاثة أشخاص، منهم عضو مجلس إدارة ونائب شركة تسلا السابق، بيرنارد تسي، والذي قام بإنشاء شركة خاصة باسم Atieva مع سام وينغ وشوبينغ قبل أن يتم تغيير اسمها لاحقًا إلى Lucid Motors.

المصدر:

Electrek

التدوينة لوسيد موتورز تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى في أبريل ظهرت أولاً على عالم التقنية.