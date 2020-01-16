شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار ووافق من حيث المبدأ على مؤتمر برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الألماني، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وافق من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

كما أشار وزير الخارجية الألماني، إلى أن حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار الجاري في ليبيا.

أعلن الحكومة البريطانية، مشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل، وقال قصر الإليزليه اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين يوم الأحد لمناقشة الصراع الليبي.

ومن المقرر أن تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا مسؤولين كبارا من تركيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا في المؤتمر الذي يأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين أخفق فيه طرفا الصراع الليبي في التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

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ووصل منذ قليل، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إلى بنغازى للقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وكان وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويرينى، أمس الأربعاء، قد تحدث عن "قيمة إيجابية" لمشاركة قائد الجيش الوطنى الليبى، الجنرال خليفة حفتر فى مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل، وقال جويرينى مخاطباً جلسة مشتركة للجنتى الدفاع بمجلسى النواب الشيوخ فى إيطاليا ، إن "صمود وقف إطلاق النار لأجل غير محدود يبقى الهدف الأساسى لتطوير حوار سياسى بين الليبيين يقود فى نهاية المطاف إلى وقف نهائى للأعمال العدائية وإلى حل الأزمة الإنسانية الجارية هناك، متابعا : "فى هذا السياق، فإن خبر مشاركة الجنرال حفتر فى مؤتمر برلين له بالتأكيد قيمة إيجابية".