شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - شمال" يستأنفان مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد "الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، في جوبا اليوم الخميس، جلسة مفاوضات حول مسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن الجلسة تناولت القضايا المدرجة في جدول المفاوضات بشأن قضايا المنطقتين.. موضحا أن الطرفين سيواصلان جلسات التفاوض حول تفاصيل ملفات الاتفاق الإطاري الذي وقعاه في وقت سابق.