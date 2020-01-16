شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأميرة التى اختارها الملك سلمان مندوبة السعودية فى اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الأميرة هيفاء، حاصلة على ماجستير العلوم فى الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية التابع لجامعة لندن.

وأشارت إلى أن الأميرة تمتلك خبرة واسعة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي.

ولفتت الوكالة فى تعريفها بالأميرة أنها بدأت مسيرتها المهنية فى العمل الأكاديمى فى قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامى 2009 و2016.

وقالت إن الأميرة انتقلت إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين.

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وأشارت إلى أن الأميرة هيفاء شغلت منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة فى الوزارة، كما تحمل سموها عدة عضويات فى لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.

وتشهد المملكة تغييرات اجتماعية وإصلاحات اقتصادية يقودها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى، وخادم الحرمين الشريفين، أكد أن المملكة العربية السعودية، ماضية وعازمة على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، واستكمال تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بقصر اليمامة، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، عبر تويتر، تصريح العاهل السعودى اليوم الأربعاء، وعلقت:" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: عازمون على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية واستكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.