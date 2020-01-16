شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يستقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، فى مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية فى جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وبحسب بيان مقتضب أوردته "واس" جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، قال إن بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد ،ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية متابعتها للأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

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وقال مصدر مسؤول: "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أصدر الأمر بقتل الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".