شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يجرى مباحثات مع نظيره الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الخميس، محادثات بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتى، الذى بدأ فى وقت سابق اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الإيطالي في وقت لاحق اليوم وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد ذكر أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة، وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار.

Advertisements

كما أشار البيان إلى أن الزيارة ستشكل فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، خاصة الدورة المقبلة للاجتماع الثنائى رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال النصف الأول من العام الجاري بالجزائر العاصمة.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إلى الجزائر، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى، عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.