شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إسرائيل تبدأ محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز اليوم الخميس إن بلاده بدأت محادثات لتصدير الغاز إلى السلطة الفلسطينية وكذلك المساعدة فى تنمية حقل غاز تابع لها.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها فى الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط المُنعقد اليوم فى القاهرة.

وتضم عضوية المنتدى الذى تأسس فى يناير 2019 مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية".

انعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة ، مصر فى 16 يناير 2020 برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

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وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة ، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية ، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي. كما انضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.

وشهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الاطار التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط ، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته.

والاطار التأسيسى يرتقى بالمنتدى الى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة. إن النجاح في الانتهاء من الاطار التأسيسى في وقت قياسى، إمتد الى 12 شهرًا ، وحماسة الأعضاء فى الاسراع بإنشاء اجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته، وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبى، بتقديم الاطار التأسيسى الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الاطار التأسيسى من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى.

أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط ، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى ، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة.